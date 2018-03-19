Воры воспользовались отъездом форварда "Ворсклы" на матч с "Динамо" и ограбили его квартиру

12:18, 19 марта 2018
Футбол
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Владислав Кулач / ФК &quot;Ворскла&quot;

Об этом сообщает "Полтавщина Спорт"

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел милиции города Полтава. У нападающего похитили 50 тыс. долларов США и 10 тыс. евро. По непроверенным данным, из квартиры также вынесли 300 тыс. гривен.

Напомним, что вчера "Ворскла" в Киеве уступила "Динамо" со счетом 0:4.

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Теги: #Полтава#Владислав Кулач#квартирная кража