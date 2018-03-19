Воры воспользовались отъездом форварда "Ворсклы" на матч с "Динамо" и ограбили его квартиру

В Полтаве из квартиры нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача похитили 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Пока полтавская "Ворскла" находилась в Киеве, где играла с "Динамо", в Полтаве обокрали квартру нападающего полтавского клуба Владислава Кулача.

Об этом сообщает "Полтавщина Спорт".

В ночь на 19 марта футболист обратился с заявлением о краже в Подольский райотдел милиции города Полтава. У нападающего похитили 50 тыс. долларов США и 10 тыс. евро. По непроверенным данным, из квартиры также вынесли 300 тыс. гривен.

Напомним, что вчера "Ворскла" в Киеве уступила "Динамо" со счетом 0:4.