Шевченко нашел замену Ярмоленко в двух ближайших матчах сборной

12:04, 19 марта 2018
Футбол
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Иван Петряк (справа) вызван в сборную Украины вместо Ярмоленко / ФФУ

Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины. 

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Петряк был в резервном списке игроков, когда стал известен состав сборной на мартовские товарищеские матчи. Также в этом списке остаются защитник «Зари» Александр Сваток и форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец.

Петряк провел за сборную Украины 3 матча. В текущем сезоне за «Шахтер» сыграл 13 матчей и забил 1 гол. 

Напомним, 12 марта Андрей Шевченко объявил полный список футболистов, вызванных на учебно-трнировочный сбор. Отметим, что 23 марта Украина сыграет с Саудовской Аравией, а 27 марта – с Японией.

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Теги: #сборная Украины по футболу#Иван Петряк