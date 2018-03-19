Шевченко: информацию по ближайшему сопернику узнал от Реброва
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о будущих соперниках национальной команды страны по товарищеским матчам.
Об этом сообщает FootballHub.
"Мы сыграем против двух команд, которые попали на чемпионат мира, а туда слабые сборные не попадают. В каждой из них есть хорошие игроки. Просматривали матчи Саудовской Аравии... Она пытается контролировать мяч и играть через короткие и средние передачи, есть техничные игроки, пытаются прессинговать. У них сейчас поменялся тренер, который немного повысил интенсивность в игре. Они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой", - отметил Шевченко.
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Главный тренер сборной добавил, что определенной информацией о сборной Саудовской Аравии с ним поделился Сергей Ребров, который работает в этой стране.
"Пообщался Ребровым на тему предстоящего матча. Он дал нам определенную информацию", - сказал Шевченко.
Напомним, что сегодня сборная Украины начнет свой сбор в Харькове, где будет готовиться к матчам со сборными Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).