Шевченко: информацию по ближайшему сопернику узнал от Реброва

Сегодня национальная команда Украины начнет тренировочный сбор в Харькове.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о будущих соперниках национальной команды страны по товарищеским матчам.

Об этом сообщает FootballHub.

"Мы сыграем против двух команд, которые попали на чемпионат мира, а туда слабые сборные не попадают. В каждой из них есть хорошие игроки. Просматривали матчи Саудовской Аравии... Она пытается контролировать мяч и играть через короткие и средние передачи, есть техничные игроки, пытаются прессинговать. У них сейчас поменялся тренер, который немного повысил интенсивность в игре. Они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой", - отметил Шевченко.

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Главный тренер сборной добавил, что определенной информацией о сборной Саудовской Аравии с ним поделился Сергей Ребров, который работает в этой стране.

"Пообщался Ребровым на тему предстоящего матча. Он дал нам определенную информацию", - сказал Шевченко.

Напомним, что сегодня сборная Украины начнет свой сбор в Харькове, где будет готовиться к матчам со сборными Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).