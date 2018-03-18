"Динамо" одержало красивую победу, забив четыре гола "Ворскле" (видео)
21:24, 18 марта 2018Футбол
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Динамовцы сохранили шестиочковое отставание от "Шахтера".
facebook.com/fcdynamoua
В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся последний матч 24-го тура украинской Премьер-лиги. "Динамо" уверенно обыграло "Ворсклу".
Поединок завершился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт УПЛ.
Первые три голы были забиты со стандартных положений.
Уже на 4-й минуте динамовцы забили быстрый гол: Беседин сыграл головой после подачи углового и отправил мяч в сетку.
На 59-й минуте защитник хозяев Бурда также продемонстрировал умение ориентироваться в борьбе в воздухе.
А на 63-й минуте Цыганков реализовал пенальти, который сам же и заработал.
На 89-й минуте вышедший на замену Хлебас установил окончательный счет.
"Динамо" набрало 51 очко. У лидера Премьер-лиги "Шахтера" на 6 пунктов больше.
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