"Динамо" одержало красивую победу, забив четыре гола "Ворскле" (видео)

21:24, 18 марта 2018
Футбол
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Поединок завершился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

Первые три голы были забиты со стандартных положений.

Уже на 4-й минуте динамовцы забили быстрый гол: Беседин сыграл головой после подачи углового и отправил мяч в сетку.

На 59-й минуте защитник хозяев Бурда также продемонстрировал умение ориентироваться в борьбе в воздухе. 

А на 63-й минуте Цыганков реализовал пенальти, который сам же и заработал. 

На 89-й минуте вышедший на замену Хлебас установил окончательный счет.  

"Динамо" набрало 51 очко. У лидера Премьер-лиги "Шахтера" на 6 пунктов больше.

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Теги: #УПЛ-2017/18