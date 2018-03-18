Игрок "Динамо" Хачериди: не понимаю, зачем Хацкевич это делает, если нужно будет стать в ворота, я стану

Евгений Хачериди прокомментировал скандальный эпизод в матче с "Лацио".

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал ситуацию, сложившуюся в команде, а также, скандальный инцидент, случившийся в домашней игре с "Лацио".

Напомним, после поединка с итальянским клубом наставник "Динамо" Александр Хацкевич сказал, что Хачериди отказался выйти на замену, объявив, что не хочет играть на месте левого центрального защитника.

В интервью сайту "Трибуна" Хачериди полностью отрицает это.

«Я отдал "Динамо" все свои силы и посвятил ему практически всю карьеру. Если надо будет в "Динамо" стать в ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против "Лацио".

Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает», - сказал Хачериди.

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Кроме того, игрок подтвердил, что остается вне заявки на матч чемпионата Украины против "Ворсклы".

«Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе», - добавил Хачериди.

Игрок прокомментировал скорое завершение своего контракта с киевским клубом.

«На данный момент я игрок "Динамо" Киев и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов "Динамо" с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни», — сказал игрок.

Кроме того, Хачериди не стал комментировал информацию о том, что перед ним есть задержки по зарплате в семь месяцев.