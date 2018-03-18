Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Ворскла": Премьер-лига, 24-й тур

19:20, 18 марта 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; - &quot;Ворскла&quot;

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, что начиная с прошлого тура команды соревнуются в двух группах. "Динамо" и "Ворскла" ведут борьбу за призовые места. Киевляне находятся на втором месте с 48 очками , "Ворскла" имеет 37 пунктов и занимает 4-ю строчку.

Матч в Киеве начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18