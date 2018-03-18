Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Ворскла": Премьер-лига, 24-й тур
19:20, 18 марта 2018Футбол
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В Киеве проходит заключительный матч очередного тура Премьер-лиги.
"Динамо" - "Ворскла"
В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Динамо" - "Ворскла".
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, что начиная с прошлого тура команды соревнуются в двух группах. "Динамо" и "Ворскла" ведут борьбу за призовые места. Киевляне находятся на втором месте с 48 очками , "Ворскла" имеет 37 пунктов и занимает 4-ю строчку.
Матч в Киеве начнется в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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