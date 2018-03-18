Наставник "Динамо" Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок после демарша в матче с "Лацио"

17:39, 18 марта 2018
Футбол
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Евгений Хачериди тренируется без ограничений / fcdynamo.kiev.ua

Такое решение, по информации сайта "Трибуна", принял главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Таким образом, сегодня Хачериди не сыграет с «Ворсклой» в поединке украинской Премьер-лиги. Завтра 30-летний защитник отправится на сбор в национальную команду, где будет говиться к матчам с Саудовской Аравией и Японией.

Следует отметить, что контракт Хачериди с киевским клубом заканчивается летом.

Ранее сообщалось, что во время матча с «Лацио» футболист отказался выходить на замену.

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Теги: #Динамо Киев#Евгений Хачериди