Наставник "Динамо" Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок после демарша в матче с "Лацио"

Евгений Хачериди до конца сезона будет тренироваться индивидуально.

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди, который отметился скандальным инцидентом в недавнем матче с "Лацио", будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона.

Такое решение, по информации сайта "Трибуна", принял главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Таким образом, сегодня Хачериди не сыграет с «Ворсклой» в поединке украинской Премьер-лиги. Завтра 30-летний защитник отправится на сбор в национальную команду, где будет говиться к матчам с Саудовской Аравией и Японией.

Следует отметить, что контракт Хачериди с киевским клубом заканчивается летом.

Ранее сообщалось, что во время матча с «Лацио» футболист отказался выходить на замену.