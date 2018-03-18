"Александрия" и "Карпаты" сыграли вничью в УПЛ

Второй тайм матча проходил в условиях сильного снегопада.

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» сыграла вничью с "Карпатами".

Матч в Александрии завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Как и параллельный матч во Львове, игра проходила на тяжелом поле и в сложных погодных условиях. В втором тайме поле практически полностью засыпало снегом. Интересно, что именно в этом отрезке игры команды сумели обменяться голами.

На 70-й минуте Пономарь с передачи Гитченко открыл счет и вывел "Александрию" вперед.

"Карпаты" продемонстрировали характер и сумели сравнять счет на 77-й минуте. Отличился Швед.

"Александрия", которая идет на 8-м месте, набрала 25 очков. У "Карпат" теперь 20 очков и предпоследнее место.