"Заря" на заснеженном поле обыграла на выезде "Верес" в матче УПЛ

Единственный гол луганская команда забила с пенальти.

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" завершился поединок 24-го тура Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал луганскую "Зарю".

Поединок завершился победой луганской команды - 1:0, сообщает сайт УПЛ.

Матч прошел в сложных погодных условиях на заснеженном поле. Игрокам было сложно продемонстрировать технику. Единственный гол был забит в начале второго тайма. Хозяева нарушили правила в своей штрафной площадке, и форвард "Зари" бразилец Юри четко реализовал 11-метровый.

"Заря" набрала 37 очков и обогнала "Ворсклу", которая имеет столько же очков. Впрочем, у "Ворсклы" - матч в запасе. Сегодня ворскляне сыграют в Киеве против "Динамо".