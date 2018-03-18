Экс-игрок "Динамо" Алиев стал главным тренером ФК "Хмельницкий"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев начал тренерскую карьеру.

33-летний экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев назначен главным тренером любительского ФК "Хмельницкий".

Об этом информируют сайт dynamo.kiev.ua со ссылкой на официальные медиа хмельницкого клуба. Сообщается, что Алиев уже представлен команде в качестве её нового наставника и провел свою первую тренировку в "Хмельницком".

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Ранее, в феврале Алиев заявлял, что рассчитывает еще два года продолжать карьеру футболиста. Последним профессиональным клубом в карьере динамовца был казахстанский «Тараз», за который он выступал в 2016 году, но провел в его составе лишь 9 матчей. В остальном, с 2015 года Алиев выступал исключительно за любительские команды.

За "Динамо", воспитанником которого Алиев является, игрок выступал с 2005-го по 2013 год с перерывом на уход в московский "Локомотив".