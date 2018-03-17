"Черноморец" проиграл "Стали" в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео)

15:53, 17 марта 2018
Футбол
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Кузык забил гол в ворота &quot;Черноморца&quot; / sportarena.com

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований

Гости гораздо активнее начали матч и уже на 18-й минуте открыли счет.

После удара Ореста Кузыка мяч угодил в перекладину, ударился в газон, и арбитры посчитали, что снаряд было за линией ворот. Повтор подтвердил правильность решения судей.

В оставшееся время "Черноморец" имел несколько шансов на то, чтобы сравнять счет, но не использовал их.

Таким образом, "Сталь" набрала 21 очко (9-е место) и обошла кропивницкую "Зирку", "Черноморец" и львоские "Карпаты" в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Теги: #Черноморец УПЛ#УПЛ-2017/18