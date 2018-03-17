"Черноморец" проиграл "Стали" в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео)

Игра в Одессе завершилась со счетом 0:1.

В Одессе завершился стартовый матч тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Сталь" из Каменского" и проиграл.

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости гораздо активнее начали матч и уже на 18-й минуте открыли счет.

После удара Ореста Кузыка мяч угодил в перекладину, ударился в газон, и арбитры посчитали, что снаряд было за линией ворот. Повтор подтвердил правильность решения судей.

В оставшееся время "Черноморец" имел несколько шансов на то, чтобы сравнять счет, но не использовал их.

Таким образом, "Сталь" набрала 21 очко (9-е место) и обошла кропивницкую "Зирку", "Черноморец" и львоские "Карпаты" в турнирной таблице Премьер-лиги.