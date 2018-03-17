"Динамо" не будет продлевать контракты с Мораесом и Мбокани, Мораес подписал контракт с "Шахтером" - СМИ

Оба игрока запросили чрезмерные финансовые условия по новым контрактам.

Контракты с нападающими киевлян Дьемерси Мбокани и Жуниором Мораесом, истекающие летом не будут, продлены.

Соглашения не будут пролонгированы по инициативе клуба, сообщает "Динамомания".

Оба футболиста запросили чрезмерные финансовые условия новых соглашений, и в ситуации когда одному футболисту в 2018 году исполняется 33 года, а второму - 31, динамовский менеджмент считает, что целесообразнее сделать ставку на талантливых воспитанников клуба - Беседина, Хлебаса и Русина.

При этом, по данным издания, Мораес уже подписал предварительный контракт с донецким "Шахтером". Пресс-атташе донецкого клуба Алексей Клыков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

По окончании сезона заканчивается контракт с "Шахтером" у аргентинца Факундо Феррейры, которого, видимо и должен будет заменить бразилец. В нынешнем сезоне на счету Мораеса 7 голов в Лиги Европы и 5 в чемпионате Украины.