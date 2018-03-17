ФИФА введет четвертую замену и видеоповторы на ЧМ-2018
Совет Международной федерации футбола на заседании в Боготе (Колумбия) одобрил использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018.
Об этом на пресс-конференции сразу после заседания объявил президент ФИФА Джанни Инфантино, бывший одним из главных вдохновителей внедрения VAR, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.
«В этом году у нас будет первый чемпионат мира с видеоповторами. Совет одобрил и утвердил такое решение, мы им очень довольны. За последние месяцы мы провели исследование, которое доказало, что на просмотр повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99% обеспечивает точное судейское решение», — отмечает президент ФИФА.
В начале марта решение о внесении VAR в правила футбола единогласно принял IFAB. Он также рекомендовал использовать систему во время чемпионата мира в России.
При этом сам эксперимент с использованием видеоповторов начался еще в марте 2016 года. За это время VAR был использован в 15 разных лигах, среди которых Бундеслига и Серия А.
Ранее о намерении использовать видеоповторы с нового сезона заявили испанская Примера и французская Лига 1. Также заявила о желании внедрить систему и УПЛ.
В то же время английская ПЛ пока не планирует ничего менять. Также не собирается применять VAR и УЕФА в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Кроме того, в матчах плей-офф ЧМ-2018 будет использоваться четвертая замена. Внесение соответствующих изменений в правила футбола в начале марта одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Введение четвертой замены должно снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости. Ранее это правило было протестировано на Олимпийских играх-2016 в Бразилии.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.