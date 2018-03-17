Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Сталь", Премьер-лига, 24-й тур

13:55, 17 марта 2018
Футбол
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&quot;Черноморец&quot; примет в Одессе &quot;Сталь&quot; из Каменского / Проспорт - ТСН

"Черноморец" принимает на своем поле "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче встречаются команды, которые после первого этапа чемпионата не претендуют на медали а борятся за выжывание во второй 6-ке команд УПЛ. "Черноморец" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Сталь" и вовсе - последнее, 12-е. Правда, с учетом штрафа "Карпат" на 6 баллов, который еще официально не вступил в силу, команда может подняться на одну строчку вверх и тогда аутсайдером станет львовский клуб.

Матч в Одессе начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН. 

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Теги: #Черноморец УПЛ#УПЛ-2017/18