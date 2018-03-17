Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Сталь", Премьер-лига, 24-й тур
13:55, 17 марта 2018Футбол
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В Одессе проходит матч стартового тура чемпионата Премьер-лиги.
"Черноморец" примет в Одессе "Сталь" из Каменского / Проспорт - ТСН
Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.
"Черноморец" принимает на своем поле "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.
В этом матче встречаются команды, которые после первого этапа чемпионата не претендуют на медали а борятся за выжывание во второй 6-ке команд УПЛ. "Черноморец" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Сталь" и вовсе - последнее, 12-е. Правда, с учетом штрафа "Карпат" на 6 баллов, который еще официально не вступил в силу, команда может подняться на одну строчку вверх и тогда аутсайдером станет львовский клуб.
Матч в Одессе начнется в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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