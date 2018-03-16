Ярмоленко не сыграет в товарищеских матчах сборной Украины в марте - Шевченко

Главный тренер национальной сборной определился с ключевым игроком команды.

Впервые за долгие годы сборная Украины сыграет без своего лидера Андрея Ярмоленко, который будет набирать форму в клубе

Такое решение принял главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко, сообщает Команда 1.

«Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба, — сказал Шевченко в эксклюзивном комментарии нашему сайту. — Была надежда на то, что полузащитник Боруссии приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально».

Как сообщал УНИАН, 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).