Ярмоленко не сыграет в товарищеских матчах сборной Украины в марте - Шевченко

16:56, 16 марта 2018
Футбол
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Ярмоленко месяц будет ходить на костылях / bvb.de

Такое решение принял главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко, сообщает Команда 1.

«Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба, — сказал Шевченко в эксклюзивном комментарии нашему сайту. — Была надежда на то, что полузащитник Боруссии приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально».

Как сообщал УНИАН, 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).

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Теги: #сборная Украины#Ярмоленко в Боруссии