Итальянский шлагбаум для "Шахтера" и "Динамо"

По иронии жребия, обе команды встречались с клубами не только из одной страны, но и из одного города – Рима. Только делали это в разных турнирах: горняки предприняли попытку во второй раз в своей истории пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов в дуэли с "Ромой", а киевляне на стадии 1/8 финала Лиги Европы встретились с самым сильным соперником за всю еврокампанию - им была команда "Лацио".

Результат не порадовал отечественных поклонников. Итальянцы, выражаясь теннисной терминологией, выиграли парную встречу, и с еврокубками украинские клубы попрощались на ближайшие четыре-пять месяцев. Приходится констатировать – в особенном для Украины сезоне (26 мая в нашей стране впервые пройдет финальный матч Лиги чемпионов) выше головы отечественным клубам прыгнуть не удалось.

Сломанная "выездная модель" Фонсеки

После первого матча с "Ромой", состоявшегося в Харькове три недели назад, "Шахтер" если и не вышел в явные фавориты пары, то существенно увеличил свои шансы на общую победу. Тогда, напомним, горняки сумели добиться минимального перевеса - 2:1, что очень воодушевило Паулу Фонсеку. Сразу же после первой игры он даже пообещал, что "Шахтер" в Риме не изменит самому себе и не будет играть в гостях на ничью, несмотря на то, что счет 0:0 вывел бы донецкий клуб прямиком в четвертьфинал.

Обещать португальский тренер пообещал, но слово свое сдержал лишь частично. Действительно, горняки на поле соперника в Риме не поставили "автобус", не закрылись на своей половине, предпочитая вести игру подальше от своих ворот. И все же риск Фонсека решил свети к минимуму. Его план на поединок состоял в том, чтобы иметь полный контроль над мячом и если уж терять его, то встречать футболистов "Ромы" как можно дальше от своих ворот, в районе центрального круга. В итоге показатель владения мячом у "Шахтера" составил 63%, однако принесло ли это желаемые дивиденды в виде результата? Из всего этого владения "Шахтер" не стремился выжать максимум, да и самый опасный момент создал не в результате какой-то фирменной комбинации, а после случайной ошибки защитника "Ромы". Согласитесь, это совсем не то зрелище, которые мы привыкли наблюдать в исполнении "Шахтера" в этом сезоне - горняки приучили нас чуть к другому футболу. Как минимум, если у команды по итогам матча набирается "ноль" ударов в створ ворот, то что-то определенно шло не так.

Главной задумкой Фонсеки была высокая линия обороны его команды. Однако и здесь он перехитрил сам себя. Ведь данная схема предполагает наличие скоростных защитников, которые способны догнать шустрых форвардов соперника. В составе "Ромы" как раз и нашелся свой "неуловимый мститель" в лице боснийского форварда Эдина Джеко. И если в первом тайме игра еще складывалась по сценарию, который задумал Фонсека, то в ключевой момент поединка, в самом начале второго тайма, тактика Фонсеки сыграла против него. Центральный защитник "Шахтера" Иван Ордец опоздал на долю секунды с организацией искусственного офсайда, и Джеко воспользовался пустым пространством, технично реализовав выход один на один с Пятовым.

Тот же Ордец стал антигероем и другого ключевого эпизода, когда ближе к концу матча он явно проиграл в скорости своему привычному визави Джеко и вынужден был нарушать правила. Арбитр трактовал это как фол последней надежды, что наказывается в футболе красной карточкой. И рефери, честно говоря, здесь сложно было упрекнуть в необъективности.

Однако и после пропущенного мяча и даже удаления "Шахтер" мог и должен был идти вперед, создавать моменты. Но - неприятный сюрприз - войти в свой привычный рабочий ритм горняки так и не сумели. Не нашлось в этот момент и человека, который потащил бы за собой команду. Марлос откровенно провалил поединок, а к взрывным рывкам Тайсона римляне в этот раз хорошо подготовились и сыграли очень грамотно, удержав лидера донетчан "на поводке".

В самый неудачный момент вскрылась и еще одна проблема "Шахтера" - игроков, которые могли бы усилить команду со скамейки запасных, фактически не оказалось. Алан Патрик и Дентиньо хоть и находятся в коллективе уже давно, равноценной заменой игрокам "основы" не являются.

Как бы то ни было, за еврокубковый сезон донетчанам стоит сказать спасибо - они подарили украинским болельщикам немало ярких матчей, среди которых - домашние победы над "Наполи", "Манчестер Сити", той же "Ромой". Хотя в качестве упрека можно вспомнить и то, что в выездных матчах против этих же команд горняки не сумели забить ни одного мяча.

Доработка "выездной модели" станет домашним заданием Фонсеке на следующий сезон, но только если он останется в команде. Ведь новый контракт с тренером еще не подписан, а тут как раз, по сообщениям зарубежных СМИ, в очередь за португальцем уже выстроился ряд небедных европейских клубов из топ-чемпионатов. И не только за ним. Игроки Бернард, Фред, Феррейра, Исмаили - вот, наверное, неполный список тех, кто может покинуть "Шахтер" уже летом.

"Динамо" - заложники несбыточных надежд

Киевское "Динамо", которое в четверг противостояло еще одному римскому клубу - "Лацио", стало заложником своего же удачного результата в первом матче в Риме. Ведь, будем откровенны, мало кто после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы давал высокие шансы киевлянам в дуэли с пусть и не грандом европейского футбола, но достаточно мощным даже по меркам Италии коллективом под руководством Симоне Индзаги. Младшего брата того самого Филиппо Индзаги, который когда-то зажигал с Андреем Шевченко в "Милане".

Неделю назад "Динамо" сыграло в Риме свободно и раскованно. В ситуации, когда никто от команды особо ничего не ждал, киевляне провели на поле "Лацио" едва ли не лучший матч с момента начала работы Александра Хацкевича. Стоит ли сказать за это спасибо женщинам (поединок состоялся 8 марта), то ли просто в тот день так сошлись на небе звезды, но киевляне в Вечном городе сумели абстрагироваться от предыдущих неудач - как будто и не было той жесткой критики, звучавшей в адрес команды на протяжении прошлых месяцев.

Хацкевич и вовсе в первой игре с "Лацио" сумел удивить, выбрав достаточно рискованную модель игры, без чистого разрушителя в середине поля, зато с молодым и находчивым в атаке Шапаренко, а также ищущим своего шанса Бесединым. А крайний хавбек Цыганков, которого пресса уже вовсю кличет "новым Ярмоленко", вообще забил красивейший гол пяткой. Хорош был и дальний удар Мораеса, также ставший голевым. Все эти результативные действия неделю назад обескуражили римлян, но лишь на короткое время.

Провалы динамовской обороны, регулярные "пожары" у ворот Дениса Бойко никуда не делись. Они повторяются от матча к матчу - даже в рамках чемпионата Украины, что уж говорить о дуэлях с "Лацио". Римляне в первом матче нащупали главные болевые точки киевского клуба и добились успеха дважды. Разница в классе между двумя командами ясно читалась еще тогда, в прошлый четверг. Однако счет поединка - 2:2 - словно очки с цветными стеклами, застилал реальную картину розовым туманом, предлагал поверить в чудо - в то, что "Динамо" сумеет выстоять еще 90 минут, теперь уже на своем поле.

Читайте такжеТренер "Лацио" Индзаги поскользнулся на беговой дорожке НСК "Олимпийский" празднуя гол в ворота "Динамо"Была еще надежда на то, что "Лацио" отдаст турнир Лиги Европы в жертву - эти соревнования для итальянских клубов традиционно являются менее престижными, по сравнению с национальным первенством. Мол, в Киеве ради результата гости костьми ложиться не будут.

Но, к несчастью для "Динамо", римский клуб не стал повторять ошибок недельной давности. Если в первом матче со стороны "Лацио" явно чувствовалась недооценка вице-чемпиона Украины, то на ответную игру итальянцы вышли намного более собранными и побежали в атаку с самых первых минут.

Главная же метаморфоза произошла с "Динамо". Уверенность и хладнокровие - качества, наличие которых мы с удивлением обнаружили в действиях киевлян в прошлый четверг, на этот раз испарились без следа.

Казалось бы, любая команда должна воодушевиться и почувствовать здоровый азарт, когда ее приходят поддержать почти 60 тысяч зрителей. Любая команда - но только не "Динамо". Парадокс - на лицах игроков украинской команды читалась паника. Собственно, первый - и решающий гол - в матче стал следствием панически нерешительной игры голкипера Бойко, который в очередной раз ошибся в игре на выходе.

В разговорах о "Динамо" именно вопрос психологии в последнее время ставится во главу угла. То, что еще во второй половине 2017 года воспринималось многими как невинная шутка ("Команда провалила первый тайм? Ничего, сейчас Лужный в перерыве разберется!.."), этой весной превратилось в снаряд замедленного действия.

Впервые громко "бомбануло" в прошлый четверг: словесная эскапада полузащитника Дениса Гармаша в адрес арбитра первой встречи "Лацио" - "Динамо", устроенная им уже после финального свистка, не имела ничего общего не только с принципами Fair Play в футболе, но и вообще нормами человеческого поведения. Красная карточка футболисту, кажется, - это только начало санкций в его адрес. Практически нет сомнений в том, что за этим последует и внушительная еврокубковая дисквалификация Гармашу, который ранее уже много раз за карьеру своими выходками подводил партнеров по команде, нарываясь на предупреждения и удаления в важных матчах.

При этом в клубе, думаю, уже жалеют, что не так давно подписали с Гармашем новый контракт на четыре года. И это вызывает вопросы по поводу продуманности действий и дальновидности руководителей "Динамо".

История с отказом Хачериди выйти на замену в ответной игре – это вообще эпизод из ряда вон в современном футболе. Если пересказанная Хацкевичем правдива, то с футболистом после этого нужно прощаться, каким бы надежным защитником на поле он ни являлся. Мы, правда, пока не услышали версию самого Хачериди, но то, что взаимоотношения внутри коллектива хуже некуда, кажется, ясно уже всем. Хачериди, в отличие от Гармаша, и так одной ногой сидит на чемоданах - контракт с футболистом истекает летом.

Но дотянет ли до лета на посту главного тренера сам Александр Хацкевич? С каждым матчем уверенности в этом все меньше. Игорь Суркис, конечно, не привык рубить с плеча, а у "Динамо" пока остаются теоретические шансы спасти этот сезон - возможность выиграть один из трофеев остается (в Кубке это сделать динамовцам, скажем прямо, будет проще, чем в чемпионате).

В "Динамо" сейчас много говорят о том, что строится новая команда, однако без серьезного кадрового усиления перспектив у этой команды не видно. Едва ли не единственное светлое пятно - Виктор Цыганков - лишь подчеркивает пустоту на остальных позициях.

И, похоже, 1/8 финала Лиги Европы, до которого "Динамо" сумело дойти в этом сезоне - это и есть тот потолок, выше которого подняться этому составу исполнителей и тренеров нереально.

Юрий Трохимчук