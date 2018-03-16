Дисциплинарный комитет УЕФА не будет открывать дело о "флаге ДНР" у болельщиков "Ромы"

15:29, 16 марта 2018
Футбол
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Флаг ДНР не станет причиной разбирательств УЕФА в отношении итальянской &quot;Ромы&quot; / Eurosport

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел просьбу "Футбол 24" и решил все же не открывать дело по факту размахивания политической символикой незаконной группировки в секторе болельщиков "Ромы".

Ранее, после повторного обращения издания относительно наличия флага "ДНР" на трибуне "Ромы" в пресс-службе УЕФА ответили, что перенаправили запрос в Дисциплинарный комитет УЕФА.

Между тем, УЕФА открыл дело в отношении этой игры. Однако рассмотрение будет касаться только схватки Факундо Феррейры с болбоєм и факта зажигание пиротехники на "Стадио Олимпико".

"Шахтер" проиграл "Роме" по сумме двух матчей из-за пропущенного гола на своем поле (2:1 и 0:1) и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18.

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Теги: #Лига чемпионов#матч Рома - Шахтер