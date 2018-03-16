Дисциплинарный комитет УЕФА не будет открывать дело о "флаге ДНР" у болельщиков "Ромы"

УЕФА открыл дело в отношении этой игры, однако рассмотрение будет касаться только схватки Факундо Феррейры с боллбоем и факта зажигание пиротехники на "Стадио Олимпико".

В пресс-службе УЕФА ответили на запрос по делу о вывешивании фанатами итальянской "Ромы" флага так называемой "ДНР" на матче 1/8 Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел просьбу "Футбол 24" и решил все же не открывать дело по факту размахивания политической символикой незаконной группировки в секторе болельщиков "Ромы".

Ранее, после повторного обращения издания относительно наличия флага "ДНР" на трибуне "Ромы" в пресс-службе УЕФА ответили, что перенаправили запрос в Дисциплинарный комитет УЕФА.

Между тем, УЕФА открыл дело в отношении этой игры. Однако рассмотрение будет касаться только схватки Факундо Феррейры с болбоєм и факта зажигание пиротехники на "Стадио Олимпико".

"Шахтер" проиграл "Роме" по сумме двух матчей из-за пропущенного гола на своем поле (2:1 и 0:1) и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18.