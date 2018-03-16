Шевченко свел "Ювентус" и "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов (фотогалерея)

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка главного еврокубка.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, где 8 сильнейших команд Европы были поделены на 4 пары.

Матч этой стадии плей-офф состоятся 3/4 и 10/11 апреля, сообщает официальный сайт турнира.

Жеребьевку провел главный тренер сборной Украины по футболу и победитель Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана" Андрей Шевченко.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - Реал"

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"