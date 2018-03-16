Шевченко свел "Ювентус" и "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов (фотогалерея)

13:14, 16 марта 2018
Футбол
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На пути в Киев остались 8 команд / uefa.com

Матч этой стадии плей-офф состоятся 3/4 и 10/11 апреля, сообщает официальный сайт турнира

Жеребьевку провел главный тренер сборной Украины по футболу и победитель Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана" Андрей Шевченко.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - Реал"

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

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Теги: #Андрей Шевченко#Лига чемпионов жеребьевка