Шевченко свел "Ювентус" и "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов (фотогалерея)
13:14, 16 марта 2018Футбол
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка главного еврокубка.
На пути в Киев остались 8 команд / uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, где 8 сильнейших команд Европы были поделены на 4 пары.
Матч этой стадии плей-офф состоятся 3/4 и 10/11 апреля, сообщает официальный сайт турнира.
Жеребьевку провел главный тренер сборной Украины по футболу и победитель Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана" Андрей Шевченко.
Полные результаты жеребьевки выглядят так:
"Барселона" - "Рома"
"Севилья" - "Бавария"
"Ювентус" - Реал"
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
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