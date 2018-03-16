"Шахтер" заработал 24 миллиона евро в Лиге чемпионов, "Динамо" - 6 миллионов в Лиге Европы

Стали известны заработки украинских клубов в евроубках.

Львиная доля всех заработанных средств украинских клубов в еврокубковом сезоне 2017/18 пришлась на донецкий «Шахтер», который сыграл успешный сезон в главном клубном турнире Старого Света.

Подопечные Паулу Фонсеки вышли в 1/8 финала и заработали 24,7 миллионов евро, сообщает Sport.ua.

За участие в групповом этапе «горняки» получили 12,7 млн. евро, за 4 победы – еще 6 миллионов евро (по 1,5 млн. за каждую). За выход в 1/8 бюджет «Шахтера» пополнился еще 6 миллионами евро.

На втором месте среди украинских клубов – киевское «Динамо». За групповой этап киевляне получили 2,6 млн. евро, за спортивные результаты - 1,56 млн. евро (360 тысяч евро за каждую победу, 120 тысяч – за ничью, 4 победы + 1 ничья). За первое место в группе клуб получил бонус в размере 600 тысяч евро, за выход в 1/16 финала – еще 500 тысяч.

Читайте такжеУкраина завершила еврокубковый сезон на 8-м месте в рейтинге ассоциаций УЕФАВесной «бело-синие» преодолели стадию 1/16 финала и вышли в 1/8 – это еще 750 тысяч. Общая сумма – 6,01 млн. евро. Киевляне не получили бонусов за отбор Лиги чемпионов, так как он предназначается только чемпионам своих стран.

Луганская «Заря» заработала 3,32 млн. евро. За участие в групповом турнире – 2,6 млн. евро и 720 тыс. за 2 победы над «Атлетиком» и «Гертой».

«Александрия» заработала 235 тысяч а участие в в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и 245 тысяч – за участие в раунде плей-офф ЛЕ.

Донецкий «Олимпик» вылетел в т 3-м квалификационном раунде Лиги Европы от греческого ПАОКа и заработал 235 тысяч евро.

Всего украинские клубы заработали 34,745 млн. евро.

В конце сезона УЕФА также распределит между клубами бонусы от телетрансляций.