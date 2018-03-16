Фанаты французского "Лиона" и российского ЦСКА устроили беспорядки перед матчем Лиги Европы (видео)

Полиции пришлось применить слезоточивый газ для нормализации ситуации.

Во французском Лионе перед матчем Лиги Европы УЕФА произошла массовая драка с участием фанатов местного клуба и московского ЦСКА.

Ситуация настолько накалилась, что полиции пришлось применить слезоточивый газ чтобы успокоить обе стороны конфликта, сообщает ТСН Проспорт.

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Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы - состоится сегодня в пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне.