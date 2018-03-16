Фанаты французского "Лиона" и российского ЦСКА устроили беспорядки перед матчем Лиги Европы (видео)
12:06, 16 марта 2018Футбол
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Полиции пришлось применить слезоточивый газ для нормализации ситуации.
"Лион" проиграл ЦСКА в домашнем матче Лиги Европы / UA-Football
Во французском Лионе перед матчем Лиги Европы УЕФА произошла массовая драка с участием фанатов местного клуба и московского ЦСКА.
Ситуация настолько накалилась, что полиции пришлось применить слезоточивый газ чтобы успокоить обе стороны конфликта, сообщает ТСН Проспорт.
Читайте такжеИтальянский "Лацио" не хочет продавать билеты своим фанам на матч с "Динамо" в Лиге ЕвропыМатч, состоявшийся накануне, выиграл ЦСКА со счетом 3:2. Российский клуб победил и по сумме двух матчей и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы - состоится сегодня в пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне.
Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l’ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir@lequipepic.twitter.com/2I9v1TOnjA— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 15 марта 2018 г.
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