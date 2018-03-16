Украина завершила еврокубковый сезон на 8-м месте в рейтинге ассоциаций УЕФА

"Шахтер" и "Динамо" одновременно не смогли преодолеть итальянский барьер.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил Рейтинг ассоциаций по итогам очередной еврокубковой недели, где Украина идет на 8-м месте.

С учтом того, что все представители страны прекратили борьбу в еврокбках нынешнего сезона, Украина уже не поднимется выше 8-го места, но и не опустится ниже, в опубликованном рейтинге.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проиграли свои матчи на этой неделе римским "Роме" и "Лацио", соответственно. Таким образом, у Украины осталось в рейтинге 41,133 балла.

Читайте такжеКиевское "Динамо" проиграло "Лацио" и выбыло из Лиги ЕвропыУ ближайшего конкурента Португалии почти на 5,8 балла больше. А отстающие от Украины в рейтинге Бельгия и Турция также лишились всех своих представителей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания – 103,998 (4/7 команд);

2. Англия – 77,748 (3/7);

3. Италия – 74,749 (3/6);

4. Германия – 70,427 (2/7);

5. Франция – 55,415 (1/6);

6. Россия – 53,182 (1/5);

7. Португалия – 46,915 (1/6);

8. Украина – 41,133 (0/5);

9. Бельгия – 38,500 (0/5);

10. Турция – 35,800 (0/5);