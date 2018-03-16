Цыганков о матче "Динамо" с "Лацио": второй гол нас окончательно добил

01:23, 16 марта 2018
Футбол
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Виктор Цыганков (слева) в матче с &quot;Лацио&quot; / REUTERS

«Нам попался хороший сильный соперник, знали против кого играем, но, несмотря на это, у нас были моменты, нужно было их решать и в обороне сыграть компактнее. В перерыве тренер попросил прибавить в атаке и надежнее играть в обороне.

Второй гол нас окончательно добил, поскольку уже очень мало времени оставалось на то, чтобы изменить результат в свою пользу, отыграть два мяча.

Провал ли это? Думаю, что 50 на 50. Ведь были моменты, когда удача от нас отвернулась. Настраивались сыграть агрессивно, все-таки играли дома. Кстати, хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришел поддержать нас.

Команда у нас только строится, так что это будет хороший опыт для каждого игрока нашей команды», — сказал Цыганков в эфире телеканала «Футбол».

Как сообщал УНИАН, "Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв "Лацио".

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Теги: #Виктор Цыганков#матч Динамо - Лацио