Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы (результаты матчей)

Австрийский "Зальцбург" выбил из турнира "Боруссию" Андрея Ярмоленко.

Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Интересно, что все восемь команд-четвертьфиналистов представляют восемь разных стран. Сенсационно вылетела из турнира дортмундская "Боруссия", за которую выступает игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко. Сам экс-динамовец, напомним, в данное время травмирован.

В самой громкой с точки зрения статуса паре соперников "Арсенал" повторно обыграл "Милан" - теперь на своем поле.

Как сообщал УНИАН, в четверг "Динамо" уступило "Лацио" - 0:2 - и прекратило борьбу в Лиге Европы.

Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) 1:5 (первый матч - 0:3)

Виктория Пльзень (Чехия) – Спортинг (Португалия) 2:1 (первый матч – 0:2)

Атлетик (Испания) – Марсель (Франция) - 1:2 (первый матч – 1:3)

Арсенал (Англия) – Милан (Италия) 3:1 (первый матч – 2:0)

Зальцбург (Австрия) – Боруссия Д (Германия) - 0:0 (первый матч – 2:1)

Зенит (Россия) – Лейпциг (Германия) - 1:1 (первый матч – 1:2)

Лион (Франция) – ЦСКА (Россия) - 2:3 (первый матч – 1:0)

Динамо (Киев, УКРАИНА) - Лацио (Италия) - 0:2 (первый матч - 2:2)