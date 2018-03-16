Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы (результаты матчей)
Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Интересно, что все восемь команд-четвертьфиналистов представляют восемь разных стран. Сенсационно вылетела из турнира дортмундская "Боруссия", за которую выступает игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко. Сам экс-динамовец, напомним, в данное время травмирован.
В самой громкой с точки зрения статуса паре соперников "Арсенал" повторно обыграл "Милан" - теперь на своем поле.
Как сообщал УНИАН, в четверг "Динамо" уступило "Лацио" - 0:2 - и прекратило борьбу в Лиге Европы.
Лига Европы. 1/8 финала
Ответные матчи
Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) 1:5 (первый матч - 0:3)
Виктория Пльзень (Чехия) – Спортинг (Португалия) 2:1 (первый матч – 0:2)
Атлетик (Испания) – Марсель (Франция) - 1:2 (первый матч – 1:3)
Арсенал (Англия) – Милан (Италия) 3:1 (первый матч – 2:0)
Зальцбург (Австрия) – Боруссия Д (Германия) - 0:0 (первый матч – 2:1)
Зенит (Россия) – Лейпциг (Германия) - 1:1 (первый матч – 1:2)
Лион (Франция) – ЦСКА (Россия) - 2:3 (первый матч – 1:0)
Динамо (Киев, УКРАИНА) - Лацио (Италия) - 0:2 (первый матч - 2:2)