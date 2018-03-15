Наставник "Лацио" Индзаги: мы заслужили эту победу

Симоне Индзаги прокомментировал матч в Киеве с "Динамо".

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообщался с журналистами после выездной победы в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (0:2).

"Я очень благодарен всем ребятам, которые сегодня выходили на поле в составе нашей команды. Они заслужили эту победу. В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны, было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что сегодня нам удастся достичь положительного для себя результата. «Динамо» очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому наша победа становится от этого еще более значимой", - сказал Симоне Индзаги, чьи слова приводит официальный сайт "Динамо".

Игру ведущего форварда своей команды Чиро Иммобиле тренер прокомментировал так:

"Все наши футболисты проявили себя с наилучшей стороны. Да, Чиро не забил сегодня, но он уделял внимание обороне и организовывал наши атаки. Тем не менее, победу заслужила вся команда".

Как сообщал УНИАН, в четверг в Киеве "Лацио" обыграл "Динамо" - 2:0 - и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.