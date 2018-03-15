Киевское "Динамо" проиграло "Лацио" и выбыло из Лиги Европы

Матч завершился со счетом 0:2.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" из Рима и проиграло.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости активно начали матч и имели большое преимущество на протяжении всего первого тайма. Логичным стал эпизод на 23-й минуте, когда Лукас Лейва забил первый гол в матче. Навес с углового во вратарскую привел к тому, что Лукас оторвался от Шепелева и, опередив вратаря Бойко, головой подрезал мяч в сетку.

После перерыва интрига сохранялась до 83-й минуты. А затем Стефан ди Врей нанес точный удар снова подачи углового, который окончательно убил шансы "Динамо" - 0:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

С учетом результата первой игры в Риме (2:2), киевляне проиграли с общим счетом 2:4 и последним из украинских клубов выбыли из розыгрыша еврокубков.