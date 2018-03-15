Участником матча Лиги чемпионов стал кот - УЕФА открыл дисциплинарное дело
19:47, 15 марта 2018Футбол
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В Стамбуле выбежавшее на поле животное позабавило болельщиков, но вынудило принять меры УЕФА.
Участником матча "Бешикташ" - "Бавария" стал кот / REUTERS
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении турецкого «Бешикташа» из-за нарушений регламента болельщиками на матче с «Баварией», который состоялся вчера в Стамбуле (1:3).
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Среди нарушений вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.
Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.
This tubby orange #cat is the most exciting thing that’s happened in today’s #UEFA#ChampionsLeague game between #BayernMunich and #Beşiktaş .. A complete and utter meltdown by Beşiktaş in #Istanbul and an #insipid performance by Bayern. #catpower#kedigüçüpic.twitter.com/hcO0u68ya2— Ali (@Kalinandworld) March 14, 2018
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