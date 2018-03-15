Участником матча Лиги чемпионов стал кот - УЕФА открыл дисциплинарное дело

19:47, 15 марта 2018
Футбол
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REUTERS

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Среди нарушений вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.

Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.

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Теги: #кот на футбольном поле