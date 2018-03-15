Участником матча Лиги чемпионов стал кот - УЕФА открыл дисциплинарное дело

В Стамбуле выбежавшее на поле животное позабавило болельщиков, но вынудило принять меры УЕФА.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении турецкого «Бешикташа» из-за нарушений регламента болельщиками на матче с «Баварией», который состоялся вчера в Стамбуле (1:3).

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Среди нарушений вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.

Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.