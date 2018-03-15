Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове

Сбор команды в преддверии товарищеских матчей с Саудовской Аравией и Японией запланирован в Харькове.

Стал известен точный план подготовки национальной сборной Украины в преддверии первых в 2018 году товарищеских матчей.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Подопечные Андрея Шевченко начнут свой тренировочный сбор в ближайший понедельник. 19 марта игроки сборной Украины, вызванные тренерским штабом, должны прибыть в харьковский отель «Superior Golf & Spa Resort». В тот же вечер сине-желтые проведут первое тренировочное занятие на стадионе «Металлист».

20 марта, во вторник, на этой же арене в 18.00 начнется открытая тренировка национальной команды, на которое приглашаются все желающие. Начиная с 17.30 вход для болельщиков в специально отведенные секторы стадиона «Металлист» будет свободный.

После обеда 21 марта национальная команда возьмет курс из Харькова в испанскую Малагу, где 23 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией (начало — в 21.00 по киевскому времени). 27 марта украинцы сыграют в бельгийском Льеже с Японией.