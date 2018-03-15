Онлайн-трансляция "Динамо" - "Лацио", Лига Европы, 1/8 финала

В Киеве проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с участием вице-чемпиона Украины.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором столичное "Динамо" принимает итальянский "Лацио", также представляющий столицу Апеннин.

Первый матч этих команд, состоявшийся неделю назад в Риме, завершился вничью 2:2. Результат игры на выезде играет на руку украинскому клубу. Теперь итальянцам, чтобы проходить дальше, нужно побеждать в Киеве или же сыграть в суперрезультативную ничью (3:3, 4:4 и так далее). Ничейный результат 0:0 или 1:1 устроит "Динамо" согласно правилу выездного гола - динамовцы, напомним, отличились в логове соперника дважды.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич накануне отметил, что сегодня его команде следует обратить внимание на игру в обороне, но не забыть при этом про атаку. По словам Хацкевича, больше всего киевляне опасаются двух игроков "Лацио" - Фелипе Андерсона и Чиро Иммобиле. Именно они в прошлой игре забили по голу в ворота Дениса Бойко.

"Динамо", как известно, не поможет в ответной встрече Денис Гармаш, который заработал дисквалификацию в прошлом матче, а после финального свистка еще и умудрился получить красную карточку за недисциплинированное поведение. А вот Евгений Хачереди, несмотря на его отсутствие в последних играх команды, все же готовился к сегодняшнему поединку.

Матч "Динамо" - "Лацио" начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".