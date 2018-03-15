Онлайн-трансляция "Динамо" - "Лацио" - 0:1, Лига Европы, 1/8 финала

В Киеве проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с участием вице-чемпиона Украины.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором столичное "Динамо" принимает итальянский "Лацио", также представляющий столицу Апеннин.

Первый матч этих команд, состоявшийся неделю назад в Риме, завершился вничью 2:2. Результат игры на выезде играет на руку украинскому клубу. Теперь итальянцам, чтобы проходить дальше, нужно побеждать в Киеве или же сыграть в суперрезультативную ничью (3:3, 4:4 и так далее). Ничейный результат 0:0 или 1:1 устроит "Динамо" согласно правилу выездного гола - динамовцы, напомним, отличились в логове соперника дважды.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич накануне отметил, что сегодня его команде следует обратить внимание на игру в обороне, но не забыть при этом про атаку. По словам Хацкевича, больше всего киевляне опасаются двух игроков "Лацио" - Фелипе Андерсона и Чиро Иммобиле. Именно они в прошлой игре забили по голу в ворота Дениса Бойко.

"Динамо", как известно, не поможет в ответной встрече Денис Гармаш, который заработал дисквалификацию в прошлом матче, а после финального свистка еще и умудрился получить красную карточку за недисциплинированное поведение. А вот Евгений Хачереди, несмотря на его отсутствие в последних играх команды, все же готовился к сегодняшнему поединку.

Матч "Динамо" - "Лацио" начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".

Добрый вечер!

Вашему вниманию - стартовые составы команд.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Буяльский, Морозюк, Шепелев, Мораес, Цыганков, Беседин.

Запасные: Рудько, Шабанов, Хачериди, Шапаренко, Алибеков, Гонсалес, Мбокани.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Патрик, Раду, Пароло, Луис Альберто, Лулич, Луис Фелипе, Лейва, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Запасные: Герриери, Лукаку, Нани, Баштуш, Кайседо, Марушич, Мурджиа.

1. Игроки Лацио начали поединок с центра поля.

2. Очевидно, что Динамо будет играть на контратаках. Уже одну могли создать - Морозюк выбил мяч вперед на Мораеса, но тот не смог зацепиться.

3. Цыганков потерял мяч и это привело к атаке Лацио. Фелипе Андерсон обыграл Шепелева на фланге, но выпустил мяч за лицевую.

5. Первый удар по воротам Динамо. Фелипе Андерсон бьет выше цели.

7. Фелипе Андерсон отдавал пас в центр штрафной с лицевой линии. Защитники киевлян с трудом справились с ситуацией.

8. Первый 100-процентный момент: Иммобиле вышел один на один, обыграл Бойко и бил в пустые ворота, правда, с острого угла. Кадар в подкате в последний момент выбил мяч на угловой.

11. Снова опасно. Два игрока Лацио шли на фланговый прострел.

12. Первая атака Динамо. Цыганков разогнал выпад хозяев, а Беседин умело подставился и заработал штрафной.

13. Подачу Морозюка итальянцы перевели на угловой.

15. Только сейчас немного успокоилась игра. Итальянцы перепасовываются на своей половине поля.

16. Гости разыграли штрафной метров с 40, в результате Иммобиле пробил по воротам, но неточно.

18. Первая желтая карточка в матче - Луису Фелипе, который сфолил на Мораесе. Украинский бразилец с трудом полнялся с газона.

20. Цыганков прошел слева к чужим вротам и исполнял потенциально опасный прострел в штрафную, но никого из партнеров там не было.

22. Итальянцы развернули атаку у наших ворот. В итоге Кадар решил не рисковать и выбил мяч на угловой.

23. ГОООООЛ. 0:1.

24. Очень простой гол пропустили киевляне. Подача с углового - и не разобрались между собой голкипер Бойко и защитники. И вратарь, и его партнеры не успели к мячу, который отправил в ворота Лукас Лейва.

26. Теперь уже Динамо нужно забивать. И киевляне сразу идут в атаку, Цыганков подавал в штрафную, де Врей выбил на угловой.

29. Первый серьезный удар Динамо. Беседин ассистировал Цыганкову, и тот метров с 17-ти отправил мяч немного выше ворот.

34. Еще один угловой имел Лацио. Луис Альберто закручивал прямо в ворота с корнера, и Бойко не без труда выбил мяч.

38. Иммобиле мог расстреливать ворота Динамо метров с пяти, но простил хозяев поля.

41. Ситуация почти повторилась точь-вточь. Андерсон играет на Иммобиле, а тот снова не забивает из выгоднейшей позиции.

43. Бойко дважды в течение минуты (!) спасает Динамо!

44. В одном из эпизодов Денис рсковал, выйдя на линию штрафной и играя руками после "парашюта" Иммобиле. Итальянцы аппелировали судье, что голкипер сыграл рукой за пределами штрафной, но свистка не было.

45. Травма у игрока Динамо... Центрального защитника Кадара, который, хромая, уходит с поля, меняет Шабанов.

45+3. Арбитр добавил три минуты. Они проходят в каких-то судорожных атаках Динамо.

ПЕРЕРЫВ

46. Начинается второй тайм.

47. Мораес сфолил против Луиса Фелипе.

49. Угловой для Динамо. Беседин выиграл борьбу на втором этаже, но пробил неточно.

51. Вот это да!!! Патрик мог делать счет 0:2, но не попал в абсолютно пустые ворота Динамо, пальнув выше.

54. И еще один момент. Нулевую реализацию показывает сегодня Иммобиле. Правда, у нападающего зафиксирован офсайд.

55. Мораес фолит и на этот раз получает предупреждение.

56. Штрафной исполняет Лацио. Очень опасно! Луис Альберто бьет рядом с крестовиной.

57. Замена у Динамо. Вместо Морозюка выходит Гонсалес.

58. Подача в штрафную Динамо. Бойко уверенно выходит и выносит мяч кулаками, попутно срубив игрока соперника - румына Раду. Тому оказывают помощь.

60. И еще один штрафной. Динамовцы стали чаще нарушать правила на своей половине поля.

61. Подача - и Бойко снова на мяче.

62. Мощное скандирование трибун: "Динамо"! "Динамо!" Может, хоь оно придаст сил "бело-синим", которые сейчас выглядят обескураженными на фоне очень резвых римлян.