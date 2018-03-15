Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро

Заявки на билеты будут приниматься в течение недели, до 22 марта, на сайте УЕФА.

Стали известны цены на билеты на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Билеты категории 1 (центральные трибуны) стоят 450 евро, категории 2 (трибуны ближе к углам поля) – 320 евро, категории 3 (за воротами) – 160 евро, категории 4 (самые высокие и низкие места за воротами) – 70 евро.

Об этом сообщается на странице поддержки билетной программы на сайте УЕФА.

Также реализуются билеты для людей с инвалидностью. Для тех, кто перемещается на инвалидной коляске, билеты стоят 70 евро с возможностью посетить матч с проводником.

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Люди с инвалидностью, перемещающиеся без коляски, также имеют право попасть на финал вместе с проводником за 70 евро.

В продаже доступна покупка билета за 140 евро, по которому на матч имеет право попасть один взрослый вместе с ребенком до 14 лет.

Заявки на билеты будут приниматься в течение недели, до 22 марта, 15.00 по киевскому времени, на официальной сайте УЕФА. Билеты можно будет купить только через официальную интернет-страницу УЕФА.

Подробнее о правилах подачи заявок УНИАН писал здесь.