Сборная Украины осталась на 35-м месте в мартовском рейтинге ФИФА

В табели о рангах лучших национальных сборных мира почти не произошло изменений.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) в четверг опубликовала обновленный рейтинг сильнейших национальных команд мира.

Сборна Украины по-прежнему занимает в рейтинге 35-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

На счету команды 777,74 балла.

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В рейтинге практически не произошло изменений по сравнению с февральской версией. А единственным изменением в Топ-10 стало то, что сборная Польши догнала команду Испании в борьбе за 5-6 места. У команд теперь по 1228 баллов. По дополнительному коэффициенту команда Польши даже опережает "Красную фурию" на 0,7 балла.

Пятерку лучших команд мира, как и ранее составляют сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии.