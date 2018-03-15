Матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": где смотреть

13:42, 15 марта 2018
Футбол
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МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Матч покажут сразу два украинских телеканала.

На общенациональном ТРК "Украина" трансляция игры начнется в 19.45. Трансляция  продлится до 22.00.

На специализированном телеканале "Футбол 1" трансляции будет предшествовать аналитическая программа "Путь в Лион", где эксперты в студии поделятся прогнозами накануне матча. Начало прямого включения из студии - в 19.00, за 1 час до матча..

Затем будет трансляция непосредственно матча "Динамо" - "Лацио".

Кроме того, после игры, с 22.00 до 22.35 эсперты в студии подведут итоги матча.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#матч Динамо - Лацио