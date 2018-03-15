Матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": где смотреть

Игру вице-чемпиона Украины покажут сразу два отечественных телеканала.

Сегодня в Киеве состоится матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" примет итальянский "Лацио" из Рима.

Матч покажут сразу два украинских телеканала.

На общенациональном ТРК "Украина" трансляция игры начнется в 19.45. Трансляция продлится до 22.00.

На специализированном телеканале "Футбол 1" трансляции будет предшествовать аналитическая программа "Путь в Лион", где эксперты в студии поделятся прогнозами накануне матча. Начало прямого включения из студии - в 19.00, за 1 час до матча..

Затем будет трансляция непосредственно матча "Динамо" - "Лацио".

Кроме того, после игры, с 22.00 до 22.35 эсперты в студии подведут итоги матча.