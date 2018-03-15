Матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": где смотреть
13:42, 15 марта 2018Футбол
105 0
Игру вице-чемпиона Украины покажут сразу два отечественных телеканала.
Матч "Динамо" в еврокубке покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Киеве состоится матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" примет итальянский "Лацио" из Рима.
Матч покажут сразу два украинских телеканала.
На общенациональном ТРК "Украина" трансляция игры начнется в 19.45. Трансляция продлится до 22.00.
На специализированном телеканале "Футбол 1" трансляции будет предшествовать аналитическая программа "Путь в Лион", где эксперты в студии поделятся прогнозами накануне матча. Начало прямого включения из студии - в 19.00, за 1 час до матча..
Затем будет трансляция непосредственно матча "Динамо" - "Лацио".
Кроме того, после игры, с 22.00 до 22.35 эсперты в студии подведут итоги матча.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18