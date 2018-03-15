"Лацио" является фаворитом на котировках букмекеров в матче Лиги Европы с "Динамо"

Букмекеры пророчат римлянам выход в четвертьфтнал второго по значимости еврокубка.

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают римский "Лацио" фаворитом в предстоящей игре 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".

Средний коэффициент 27 ведущих контор мира вывел специализированный сайт BetExplorer.

На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 3.23 к 1, на ничью - 3.49 к 1, а на победу "Лацио" - 2.19 к 1.

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Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Лацио" состоится сегодня на НСК "Олимпийский", Начало игры - в 20.00.

Первый матч завершился вничью, 2:2. Таким образом, в ответном матче "Динамо" устроит даже ничья с меньшим счетом (0:0, 1:1), в то время, как "Лацио" нужна сверхрезультативная ничья (3:3 и т.д.), либо победа.