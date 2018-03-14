"Барселона" разгромила "Челси"в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

23:43, 14 марта 2018
Футбол
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Месси забил два гола в ворота &quot;Челси&quot; / Reuters

Матч в Испании завершился со счетом 3:0, а в Турции - 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В Барселоне победу хозяевам принесли точные удары Месси (дубль) и Дембеле.

В Стамбуле на голы Тьяго Алькантра, Генула и Вагнера хозяева ответили точным ударом Вагера Лава.

Таким образом, "Барселона" и "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов УЕФА.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов