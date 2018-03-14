"Барселона" разгромила "Челси"в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:0.

В Стамбуле и Барселоне заверились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Барселона" обыграла "Челси", а "Бешикташ" проиграл "Баварии".

Матч в Испании завершился со счетом 3:0, а в Турции - 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В Барселоне победу хозяевам принесли точные удары Месси (дубль) и Дембеле.

В Стамбуле на голы Тьяго Алькантра, Генула и Вагнера хозяева ответили точным ударом Вагера Лава.

Таким образом, "Барселона" и "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов УЕФА.