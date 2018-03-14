"Барселона" разгромила "Челси"в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
23:43, 14 марта 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 3:0.
Месси забил два гола в ворота "Челси" / Reuters
В Стамбуле и Барселоне заверились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Барселона" обыграла "Челси", а "Бешикташ" проиграл "Баварии".
Матч в Испании завершился со счетом 3:0, а в Турции - 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.
В Барселоне победу хозяевам принесли точные удары Месси (дубль) и Дембеле.
В Стамбуле на голы Тьяго Алькантра, Генула и Вагнера хозяева ответили точным ударом Вагера Лава.
Таким образом, "Барселона" и "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов УЕФА.
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