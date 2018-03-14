Тренер "Динамо" Хацкевич: Хачериди готовится к матчу с "Лацио" вместе с остальными

Наставник киевлян с оптимизмом смотрит на предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подчеркнул, что команда как следует подготовилась к ответной встрече против Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

По словам белорусского специалиста, команда проанализировала ошибки, допущенные при пропущенных мячах в Риме. Хацкевич считает, что "Динамо" должно действовать с максимальной сосредоточенностью, дабы избежать их завтра, сообщает SportArena.

«Самый главный вывод после ничьи в Риме? Играть можно и нужно против любой команды. Разобрали голы Лацио в Риме, внимательно изучив их. В первом голе важную роль сыграл высокий уровень футболистов "Лацио" — все было настолько быстро и четко, что даже и не предъявишь претензии нашим игрокам», — сказал Александр Хацкевич во время предматчевой пресс-конференции.

«Во время второго гола соперник воспользовался нашей ошибкой, поэтому нужно быть предельно сконцентрированными, не терять мяч и уделить особое внимание атакующей группе "Лацио"».

Главный тренер "Динамо" считает, что завтра киевлянам следует обратить внимание на игру в обороне, не забыв при этом про атаку.

«Да, в первую очередь нам надо уделить внимание обороне. Но в то же время смелость города берет, и Рим, наверное, тоже. Нам нужно сыграть правильно, при поддержке своих болельщиков не забывать идти вперед, атаковать и забивать».

Обратил внимание Александр Хацкевич и на ситуацию с двумя игроками — защитником Евгением Хачериди и хавбеком Денисом Гармашем. Полузащитник, в частности, был удален в концовке матча, из-за чего завтра не сыграет.

«По Гармашу вопрос уже закрыт, это наша внутренняя кухня. Что же касается Хачериди, то он готовится к завтрашнему матчу как все, и завтра будет видно, сможет ли он сыграть против Лацио».

«Сейчас у нас достаточно игроков и есть несколько тактических вариантов, поэтому мы делаем перестановки и варьируем состав. Дерлис Гонсалес может завтра сыграть, исходя из того, какую тактику мы выберем на игру».

В целом же к поединку готовятся 20 футболистов. Наставник "Динамо" обратил внимание, что не все игроки в полной мере восстановились после последнего матча с Вересом (1:0), однако надеется, что завтра все смогут помочь команде.

Читайте такжеИгрок "Динамо" Морозюк: команда не будет только отбиваться в завтрашнем матче с Лацио«20 футболистов готовятся к игре, и у некоторых из них есть моменты недостаточного восстановления. Но у нас есть еще сутки, и сегодня докторы поработают с ребятами, которые нуждаются в помощи или имеют мелкие повреждения. Надеюсь, все игроки завтра смогут помочь команде».

Поделился мнением Хацкевич и о работе главного тренера Орлов Симоне Индзаги. Белорусский специалист отметил тот факт, что итальянец прежде, чем возглавить Лацио, работал с молодежными командами римлян.

«В первую очередь я уважаю его. Уважал еще как футболиста, а теперь как тренера. То, что он прошел этапы тренерства в молодежных командах, это о многом говорит. Очень важно, что он сполна знает клубные традиции и понимает, что нужно Лацио».

Напоследок, главный тренер бело-синих обратил внимание на двух игроков атаки римлян — Фелипе Андерсона и Чиро Иммобиле. Несмотря на то, что оба футболиста отличились голами в первом матче, Хацкевич подчеркнул, что действовать персонально с ними никто не будет.

«Эти два футболиста доставили нам очень много неприятностей у наших ворот. Да, у них очень высокий индивидуальный уровень. Но сейчас в первую очередь команда исповедует зонный футбол, и персонально с ними никто играть не будет. Единственное, что игрокам в отдельных моментах надо уделить внимание «козырям» этих футболистов, чтобы в своих зонах не дать им проявить себя сполна».

Как сообщал УНИАН, ответный матч между "Динамо" и "Лацио" состоится завтра, 15 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Первый матч между командами завершился со счетом 2:2.