Игрок "Динамо" Морозюк: команда не будет только отбиваться в завтрашнем матче с Лацио

Полузащитник украинской команды прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы.

Полузащитник "Динамо" Николай Морозюк поделился ожиданиями от ближайшей встречи с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы.

Капитан "Динамо" отметил, что команда очень серьезно настраивается на ответную игру, сообщает SportArena.

«У нас только боевой настрой, и настраиваемся на очень серьезный матч. Несмотря на 2:2 в Италии хотим сыграть как можно лучше и при этом добиться поставленной задачи», — сказал Николай Морозюк на предматчевой пресс-конференции.

«Уже лучше знаем Лацио, но это не стоит на первом плане. Важно самим хорошо подготовиться и показать свою игру, чтобы добыть нужный результат».

Обратил внимание полузащитник киевлян и на форварда Чиро Иммобиле. Итальянец отметился голом в первом поединке и был близок к тому, чтобы оформить дубль, но на последних секундах матча угодил в штангу.

«Иммобиле? Должны уделять внимание не только ему. Сейчас у Лацио очень хорошая группа атаки, они играют в достаточно результативный футбол. Поэтому смотрим не только на Иммобиле, но и изучаем римлян вообще как можно лучше».

Читайте такжеЭкс-тренер "Динамо" Буряк: в ответной игре с "Лацио" нужны опытные, устойчивые игрокиТакже Морозюк подчеркнул, что команда завтра не будет играть исключительно на удержание счета. По словам капитана киевлян, в плане игры бело-синих будут предусмотрены разные компоненты, в том числе и действия в атаке.

«Игра на удержание счета? Думаю, у нас не будет четкого плана с приоритетом только обороняться или только атаковать. У нас есть своя стратегия на этот матч, которая предусматривает разные компоненты игры. Поэтому нельзя сказать, что мы будем только отбиваться — постараемся сыграть надлежащим образом на всех участках поля все 90 минут».

Напоследок, хавбек обратил внимание на фактор домашнего поля. В нынешнем еврокубковом сезоне киевляне ни разу не проигрывали (4 победы, 2 ничьи).

«Надеюсь, завтра мы продлим эту серию и будем дальше уверенно выступать в Киеве. Погода и снег? Условия для всех одинаковы, поле одно. Поэтому после финального свистка будет видно, кому и что помогло».

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" — "Лацио" состоится завтра, 15 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Начало игры в 20.00.

Первый матч закончился для бело-синих вничью 2:2.