Экс-тренер "Динамо" Буряк: в ответной игре с "Лацио" нужны опытные, устойчивые игроки

Бывший наставник киевлян прокомментировал предстоящий матч.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против «Лацио» в Риме киевское «Динамо» показало очень хорошую игру и добилось ничьей со счетом 2:2. Теперь вице-чемпионы Украины намерены развить успех в родных стенах и пробиться в четвертьфинал турнире впервые с сезона 2014/15.

За счет чего киевляне могут добиться положительного результата в ответной встрече с «Лацио», УЕФА рассказал выдающийся в прошлом полузащитник, бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк:

«Результативная ничья на выезде - отличный результат, который дает преимущество «Динамо». От этого и нужно строить стратегию на матч. Но играть сугубо на удержание этого счета - нельзя. Во-первых, киевский зритель достаточно требовательный. Никто не поймет, если «Динамо» дома будет обороняться все 90 минут. В таком случае с трибун могут и покрикивать, и посвистывать. А во-вторых, итальянцы умеют терпеть, ждать своего момента и выжимать результат из минимума. Думаю, в Киеве «Динамо» будет даже сложнее, чем в Риме», - начал Буряк.

«Динамо» очень здорово сыграло на контратаках в Риме, но ограничиваться только этим тактическим вариантом и в ответной встрече нерационально. Отчасти о причинах сказано выше. Думаю, киевляне будут пытаться комбинировать контратаки с периодами доминирования и продолжительного владения мячом. В противном случае им будет очень тяжело постоянно сохранять предельную концентрацию», - акцентировал внимание бывший игрок.

Читайте такжеНа матч "Динамо" - "Лацио" продано уже 40 тысяч билетов«Как и в любом другом матче, очень важно выбрать правильный состав. На мой взгляд, не стоит с таким соперником поддаваться тенденции «мы строим новую молодую команду». У Киева хорошая молодежь, которую хочешь не хочешь приходится ставить. Но мне кажется, что на такой поединок пока рано выпускать молодых в таком количестве, как мы не раз уже видели. Здесь больше нужны опытные, устойчивые игроки. И в этой связи можно только сожалеть, что не могли быть заявлены на Лигу Европы Руслан Ротань и Беньямин Вербич, а несколько других опытных исполнителей пропускают матч по разным причинам», - посетовал Буряк.

«Фланговая игра - как в быстрых, так и в позиционных атаках - это козырь нынешнего «Динамо». Виктор Цыганков и Дерлис Гонсалес в хорошей форме, они обладают прекрасными качествами для игры на флангах. За счет их скорости и движения можно добиться преимущества. Николай Морозюк? Он хорошо играл в Риме, хотя перед этим допустил грубую ошибку в матче чемпионата против «Вереса». Возвращаясь к Гонсалесу, то я считаю его очень квалифицированным футболистом. Не зря же он играет в достаточно сильной сборной Парагвая», - добавил тренер.

«Было много разговоров о якобы неудовлетворительном физическом состоянии команды, но практика показывает, что критики ошиблись - «Динамо» набирает с каждым матчем. Думаю, как раз в функциональном плане киевляне будут готовы к «Лацио». Да и настрой должны быть на нужном уровне. «Динамо» уже давненько не обыгрывало таких сильных соперников. Пора напомнить, что команда в порядке и может решать серьезные задачи», - подытожил Буряк.

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» - «Лацио», состоится в четверг, 15 марта в 20:00.