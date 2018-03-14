Министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на ЧМ-2018 в России - премьер Великобритании

Причиной стало дело бывшего разведчика Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что ни она, ни министры, ни члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018 по футболу в Россию.

Об этом сообщает ESPN.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией. И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи», – сказала Мэй.

Причиной стало дело бывшего разведчика Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. После этого члены правительства Соединенного Королевства заговорили о том, что чиновники должны бойкотировать турнир в России.