15 марта УЕФА начнет прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Процесс приема заявок продлится всего неделю.

Завтра, в 15:00 по киевскому времени начнется прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве 26 мая.

Заявки будут приниматься в течение недели, до 22 марта, на официальной сайте УЕФА.

Как сообщает uefa.com, наибольшая часть билетов будет выделена болельщикам двух команд-финалистов.

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К примеру, на финал Лиги чемпионов прошлого сезона, который проходил в Кардиффе (Уэльс), клубы-финалисты "Реал" и "Ювентус" получили по 18 тысяч билетов. Кроме того, еще около 25 тысяч мест будут выделены спонсорам, приглашенным гостям, федерациям стран - так называемой Семье УЕФА.

Итого в свободную продажу должно поступить всего лишь 5-7 тысяч билетов. Если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, участие в которой примут все корректно поданные заявки. Очередность подачи заявок в рамках указанного срока значения не имеет.

Один человек может подать заявку не более чем на два билета. До 6 апреля пользователи, подавшие заявки, будут проинформированы о судьбе своих заявок посредством электронной почты. Используя выбранное ранее имя пользователя, претенденты на билеты также смогут в любой момент проверить статус своей заявки на билетном портале.

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Цены на билеты будут обнародованы 15 марта - в день начала приема заявок.

Стоимость билетов будет зависеть и от выбранного сектора. В случае, если болельщику не досталось места в выбранном секторе, ему предложат билеты в других секторах, дороже или дешевле по цене.

При регистрации на сайте УЕФА и заполнении заявки необходимо будет оставить номер банковской карты, с которой затем автоматически спишут средства на билет.

Билеты будут доставлены покупателям не позднее начала мая.

УЕФА также призывает всех футбольных болельщиков воздержаться от приобретения билетов или пакетов корпоративного приема у нелегальных продавцов, через нелегальные агентства или сайты. Такие билеты могут оказаться поддельными или недействительными. Их владельцам будет отказано во входе на стадион.