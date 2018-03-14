На матч "Динамо" - "Лацио" продано уже 40 тысяч билетов

Организаторы матча прогнозируют, что вероятен аншлаг на трибунах.

На ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Лацио», который пройдет завтра в Киеве на НСК «Олимпийский», продано около 40 000 билетов. Об этом сообщает «Динамомания».

Организаторы матча прогнозируют, что до начала матча могут быть проданы все билеты.

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Ранее самым посещаемым матчем «Динамо» в Лиге Европы был поединок с английским «Эвертоном» (5:2), который также состоялся на стадии 1/8 финала 19 марта 2015 года. Тогда на стадион пришли 67 553 зрителя. Какое-то время этот показатель являлся рекордом всего турнира.

Напомним, матч состоится завтра. Начало – 20.00.

Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду, которая обслужит встречу.