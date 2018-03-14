Форвард "Шахтера" Феррейра: хотел извиниться перед мальчиком, подающим мячи (видео)

Аргентинский нападающий горняков прокомментировал свое поведение в поединке с "Ромой".

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра заявил, что не хотел толкать боллбоя, пытаясь отобрать у него мяч во втором тайме встречи с "Ромой" (0:1) в Лиге чемпионов.

В концовке встречи аргентинец в пылу эмоций оттолкнул мальчика, подававшего мячи, за рекламные щиты, отобрав у него мяч. У "Шахтера" оставалось чуть более 10 минут, чтобы сравнять счет, однако это горнякам не удалось.

После матча нападающий объяснил свой поступок, отметив, что с его стороны не было злого умысла. Феррейра даже хотел извиниться перед мальчиком, однако тот к тому времени ушел домой.

«Не хотел наносить вред мальчику, а быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч и я хотел быстрее его продолжить. После встречи разговаривал с футболистами "Ромы" и извинился. Даже хотел извиниться перед этим мальчиком, но мне сказали, что он ушел домой», — цитирует слова форварда дончан сайт "Трибуна".

Как сообщал УНИАН, во вторник "Шахтер" проиграл в столице Италии "Роме" со счетом 0:1, и по правилу выездного гола именно римская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.