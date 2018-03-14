Тренер "Шахтера" Фонсека: провели фантастический матч, но совершили одну ошибку и пропустили гол

Наставник горняков подвел итог противостоянию с римским клубом.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека остался доволен игрой команды в ответной встрече против Ромы (0:1), несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Фонсека отметил преимущество команды в матче, которое перечеркнула лишь одна ошибка, стоившая гола, сообщает SportArena со ссылкой на флеш-интервью тренера телеканалу Футбол 1.

«В футболе нельзя говорить, нечестно это или нет. Важно здесь сказать о некоторых ошибках. Первое – мы могли решить все в первой игре и приехать сюда с другим преимуществом. Если анализировать эту игру, мы провели фантастический матч, но совершили одну ошибку и пропустили мяч», — сказал тренер.

«Игра была полностью наша. Мы приехали сюда с преимуществом, играли, и даже в меньшинстве у нас было 62% времени владения мячом. Должен гордиться своей командой. Сделать такое могут только великие команды. Я расстроен результатом, но мы показали здесь большую индивидуальность».

«Абсолютно все игроки проявляли свою храбрость показывать нашу игру. Да, в плане атаки мы были не так опасны, но Рома всегда садилась и оборонялась, поэтому было сложно вскрывать зоны. Все игроки отдали свой максимум. Нам мало нужно было поменять. Надо было не допускать ту ошибку, которую мы допустили, а в остальном мы провели практически идеальную игру».

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«Наше участие в турнире было фантастическим. Мы выигрывали у великих команд, и в этой фазе мы были лучше соперника, но сегодня совершили одну ошибку и дорого заплатили за это. Наши болельщики должны гордиться нами, ведь мы показали очень большую храбрость и играли здесь как дома».

Фонсека не считает проблемой завершение выступления вингером Бернардом, который в ближайшее время перенесет операцию на плече. «У нас есть другие игроки. Бернард провел отличный сезон. Ничего страшного. Мы найдем ему замену из нашего списка игроков».

Как сообщал УНИАН, по сумме двух встреч "Шахтер" уступил "Роме" за счет пропущенного гола в первом поединке в Харькове - 2:1 и 0:1. Горняки пропустили единственный гол во втором тайме, не сумев сдержать линию офсайда для Эдина Джеко, который переиграл Пятова и отправил мяч в ворота.