Феррейра грубо отшвырнул мальчика, подававшего мячи в матче "Рома" - "Шахтер" (видео)

Аргентинский легионер спровоцировал драку на футбольном поле.

Аргентинский легионер донецкого "Шахтера" Факуундо Феррейра не справился с нервами во время матча с "Ромой" и борцовским приемом повалил боллбоя за рекламный щит, после чего спровоцировал небольшую потасовку на поле.

Видео момента доступно в аккаунте Football.ua всоциальной сети.

Как сообшал УНИАН, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ромы". "Шахтер" выбыл из дальнейшей борьбы в ЛЧ.