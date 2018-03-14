Феррейра грубо отшвырнул мальчика, подававшего мячи в матче "Лацио" - "Шахтер" (видео)
00:24, 14 марта 2018Футбол
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Аргентинский легионер спровоцировал драку на футбольном поле.
Феррейра не совладал с нервами в матче против "Ромы" / shakhtar.com
Аргентинский легионер донецкого "Шахтера" Факуундо Феррейра не справился с нервами во время матча с "Ромой" и борцовским приемом повалил боллбоя за рекламный щит, после чего спровоцировал небольшую потасовку на поле.
Видео момента доступно в аккаунте Football.ua всоциальной сети.
Как сообшал УНИАН, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ромы". "Шахтер" выбыл из дальнейшей борьбы в ЛЧ.
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