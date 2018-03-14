Феррейра грубо отшвырнул мальчика, подававшего мячи в матче "Лацио" - "Шахтер" (видео)

00:24, 14 марта 2018
Футбол
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Феррейра забил победный гол в ворота &quot;Александрии&quot; / shakhtar.com

Видео момента доступно в аккаунте Football.ua  всоциальной сети.

Как сообшал УНИАН, матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ромы". "Шахтер" выбыл из дальнейшей борьбы в ЛЧ.

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Теги: #Лига чемпионов#ФК Шахтер