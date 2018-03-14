"Севилья" сенсационно выбила "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

Манкунианцы проиграли дома со счетом 1:2 после безголевой ничьей в гостях.

В Манчестере завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал испанскую "Севилью" и проиграл.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт турнира.

В составе испанцев дубль сделал Виссам Бен-Йеддер (74-я и 78-я минуты), который вышел на поле после 70-й минуты. Хозяева ответили голом форварда Ромелу Лукаку на 84-й минуте. Но большего сделать "манкунианцам" не удалось - 1:2 по сумме двух матчей.

В параллельном матче "Шахтер" проиграл "Роме" (0:1) и пустил соперника в следующий раунд соревований.

Таким образом, "Севилья" и "Рома" прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов.