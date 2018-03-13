"Шахтер" уступил "Роме" и не пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов (фоторепортаж)

Минимальную победу римлянам принес гол Эдина Джеко на старте второго тайма.

В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" встречался с местной "Ромой". Итальянский клуб добился победы со счетом 1:0, обыграв украинскую команду по сумме двух матчей за счет гола, забитого на выезде (в первой встрче в Харькове победили горняки - 2:1).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме игра складывалась по сценарию "Шахтера", который значительно чаще соперника владел мячом. При этом у "Ромы", которой нужно было забивать, было всего один-два полумомента у ворот Андрея Пятова.

После перерыва хозяева начали действовать гораздо агрессивнее в атаке, и на 53-й минуте им удалось добиться успеха. Защитники украинской команды упустили форварда римлян Джеко, который вышел один на один с Пятовым и прокинул мяч между ног голкиперу.

На 79-й минуте горняки остались вдесятером из-за удаления Ивана Ордеца, который с нарушением правил остановил прорыв к воротам все того же Джеко.

На последних минутах "Шахтер" безуспешно пытался атаковать, однако "Рома" надежно сыграла у своих ворот и сохранила победный для себя счет 1:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию по которой можно проследить за ходом матча.