Вратарь "Мариуполя" Худжамов: перед матчем с "Шахтером": будем стараться показать наилучшие качества на фоне сильного соперника.

Голкипер команды поделился своим мнением о предстоящей игре Премьер-лиги.

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился своим мнением о предстоящем на этих выходных матче против «Шахтера».

"Если мы уже забрались в первую шестерку и такая плотность в турнирной таблице, то почему бы и не попытаться зацепиться за медали? Почему мы должны занижать планки? Если уже полезли наверх, то нужно наоборот - поднимать планку". сказал Рустам в разговоре с корреспондентом terrikon.com.

"Я думаю, что «Шахтер» обладает и запасом прочности, и достаточно длинной скамейкой, для того, чтобы одинаково хорошо выступать во всех турнирах. Поэтому, не думаю, что матч с «Ромой» как-то существенно повлияет на состояние команды перед встречей с нами", - добавил Худжамов.

А говоря о Факкундо Феррейре, который забил 19 голов и является лучшим бомбардиром горняков, отметил: "Надо еще посмотреть, как именно он забивает и кто отдает ему передачи. Думаю, Факундо очень комфортно играть с такими исполнителями, как Бернард, Тайсон, Исмаили, Марлос... Не буду умалять заслуг Факундо, он работяга и хороший парень, но ему хорошо помогают и другие футболисты".

Читайте такжеВратарь "Мариуполя" и экс-голкипер "Шахтера" Худжамов: у меня есть обида на ЛуческуГоворя о том, является ли матч против "Шахтера" особенным, Худжамов заметил: "Конечно. Ведь это возможность показать, что я умею на футбольном поле на фоне сильного соперника. Я никогда не ставил себе никаких запредельных задач, потому что все понимают, какая атакующая сила заключена в «Шахтере». Поэтому будем стараться показать наилучшие качества на фоне сильного соперника".

А говоря о кондициях - своих личных и команды - после зимнего межсезонья, добавил: "Мы надеемся, что от матча к матчу мы будем прибавлять. Нет предела совершенству. Хотелось бы, чтобы мы играли как минимум, не хуже, чем в предыдущем матче. По поводу пика формы... Хорошо сыграли в некоторых матчах. В других, наоборот, - имели преимущество, но не забили. Так получилось. С «Зарей» тоже был интересный матч. Мы противостояли организованному сопернику, представителю Украины в еврокубках. Посмотрели себя на их фоне. В первой шестерке интересно играть. Какую команду ни возьми, играть с ними непросто".

Как сообщал УНИАН, , матч «Шахтер» - «Мариуполь» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 18 марта.