Онлайн-трансляция "Рома" - "Шахтер", Лига чемпионов, 1/8 финала

В Риме состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием "Шахтера".

Сегодня в Риме состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с итальянской "Ромой".

Первый матч этих команд, состоявшийся три недели назад в Харькове, принес украинскому чемпиону минимальное преимущество перед ответной встречей - 2:1.

Однако букмекеры считают именно "Рому" фаворитом поединка в Риме, при этом команде "джалло-росси" достаточно всего лишь победы 1:0, чтобы пробиться в следующий раунд.

Состав донецкого клуба на игру достаточно прогнозируем. "Рома" также готова выставить всех сильнейших за исключением находящихся в лазарете Карсдорпа и Дефреля.

Арбитром встречи станет испанец Альерто Ундино Мальенко.

Матч "Рома" - "Шахтер" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".