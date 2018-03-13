Онлайн-трансляция "Рома" - "Шахтер", Лига чемпионов, 1/8 финала
15:17, 13 марта 2018Футбол
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В Риме состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием "Шахтера".
facebook.com/fcshakhtar
Сегодня в Риме состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с итальянской "Ромой".
Первый матч этих команд, состоявшийся три недели назад в Харькове, принес украинскому чемпиону минимальное преимущество перед ответной встречей - 2:1.
Однако букмекеры считают именно "Рому" фаворитом поединка в Риме, при этом команде "джалло-росси" достаточно всего лишь победы 1:0, чтобы пробиться в следующий раунд.
Состав донецкого клуба на игру достаточно прогнозируем. "Рома" также готова выставить всех сильнейших за исключением находящихся в лазарете Карсдорпа и Дефреля.
Арбитром встречи станет испанец Альерто Ундино Мальенко.
Матч "Рома" - "Шахтер" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 21.45 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".
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