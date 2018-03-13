Онлайн-трансляция "Рома" - "Шахтер" - 1:0, Лига чемпионов, 1/8 финала (трансляция окончена)
Сегодня в Риме состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с итальянской "Ромой".
Первый матч этих команд, состоявшийся три недели назад в Харькове, принес украинскому чемпиону минимальное преимущество перед ответной встречей - 2:1.
Однако букмекеры считают именно "Рому" фаворитом поединка в Риме, при этом команде "джалло-росси" достаточно всего лишь победы 1:0, чтобы пробиться в следующий раунд.
Состав донецкого клуба на игру достаточно прогнозируем. "Рома" также готова выставить всех сильнейших за исключением находящихся в лазарете Карсдорпа и Дефреля.
Арбитром встречи станет испанец Альерто Ундино Мальенко.
Матч "Рома" - "Шахтер" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 21.45 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".
Добрый вечер!
Стали известны стартовые составы команд.
Рома: 1. Алисон, 20. Фасио, 44. Манолас, 11. Коларов, 16. де Росси, 4. Найнгголан, 6. Стротман, 8. Перотти, 17. Юндер, 24. Флоренци, 9. Джеко
Запасные: 28. Скорупски, 5. Жуан Жесус, 25. Бруно Перес, 7. Пеллегрини, 30. Жерсон, 92. Эль-Шаарави, 14. Шик
Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард, 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра
Запасные: 55. Кудрик, 5. Хочолава, 34. Петряк, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 9. Дентиньо, 59. Зубков
Итак!
"Шахтеру" сегодня можно даже проиграть в результативном матче с разницей в 1 мяч - 2:3, 3:4 и т.д. Не говоря уже о ничьей или второй победе подряд над "Ромой". С другой стороны, "Рому" устроит победа со счетом 1:0 или - с крупным счетом - с разницей в 2 мяча.
При счете 2:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.
Матч начинается!
1. Мяч с центра поля введут игроки "Ромы".
2. И тут же голевая атака хозяев поля. Джеко пробил несильно, мяч попал прямо в руки Пятову.
3. Грубое нарушение правил от Стротмана в центре поля - пострадал Марлос.
4. Феррейра попал вне игры при начале потенциально очень опасной атаки горняков.
5. В следующем моменте уже Найнголлан попал в оффсайд.
6. "Шахтер" получил право на угловой, но слишком перемудрили гости.
7. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как и анонсировалось, присутствует на матче команды-чемпиона Украины.
8. Еще один розыгырш углового от дончан - и вновь неудачно. Пока гости контролируют ситуацию на поле, что не может не радовать.
9. Флоренци в стычке с Бернардом играет не по правилам - штрафной.
10. Штрафной и угловой подачи дончане - римляне отбились. Сначала Флоренци перевел мяч а угловой, затем защитники выбили его.
12. Джеко и Ракицкий схлестнулись в центре поля - судейский свисток молчит. Явно не по правилам играл футболист "Ромы".
14. Перотти не решился ударить с угла штрафной, находясь в хорошей позиции и загубил момент своей команды.
17. Фейр-плей от Ракицкого. Выбил мяч после того, как получил травму игрок "Ромы".
18. Бернард подал угловой - вновь защитники "Ромы" выбили мяч.
20. Стротман выходил на опаснейшую позицию - защитники "Шахтера" вовремя разобрались в ситуации.
21. Фасио прошел вдоль боковой линии и навесил в центр штрафной - вновь горняки надежно сыграли в обороне.
24. Коларов очень опасно простреливал вдоль линии ворот - Пятов выбил мяч.
25. Во второй волне атаки Перотти не смог вовремя сориентироваться в потенциально голевом эпизоде.
27. Феррейра в борьбе с Коларовым не смог прицельно ударить по воротам, но заработал угловой.
28. Де Росси ликвидирует все возможные негативные последствия углового, уверенно забирая мяч в руки.
31. Юндер потенциально очень опасно навешивал в штрафную "Шахтера" - слишком сильно. Мяч пролетел над головами игроков хозяев поля.
33. ФЕРРРЕЙРААААААА.... Пасио выиграл в силовой борьбе - удар днецкого аргентинца мимо ворот. Отличный момент был у Факундо.
34. После опаснейшей атаки "Ромы" мяч удачно отскочил для игроков "Шахтера", но гости не сумели зарабоать даже угловой - мяч от Исмаили ушел за лицевую линию.
37. Перотти пробил с дальней дистанции - мяч проел рядом со штангой ворот Пятова.
38. Наинголлан дважды подавал в центр штрафной - оба раза защитники горняков выбили мяч.
39. Предуреждение получает Флоренци. Грубый фол на Тайсоне,
42. Коларов опасно подавал с угла поля в штрафную площадку "Шахтера" - Пятов уверенно ловит мяч.
43. Еще один опаснейший момент у Феррейры. Фасио и Коларов совместными усилиями нейтрализовали донецкого аргентинца.
44. Марлос подал со штрафного - прямо в руки голкиперу "Ромы" прилетел мяч.
45. Наинголлан упал в штрафной в борьбе со Степаненко - судья разводит руки.
ПЕРЕРЫВ
Второй тайм начался
46. Игроки "Шахтера" ввели мяч в игру.
47. Перотти в борьбе с Бутко не смог как следует принять мяч в штрафной соперника и ударить по воротам.
49. Бернард прострелили в трафную соперника с фланга - защитники выбивают мяч подальше от ворот.
52. И гол... 1:0.. Джеко пробрасывет мяч мимо Пятова в пустые ворота. Ошибка вратаря дончан - поздно вышел на перехват.
54. Манолас получает предупреждение. Грубая играпротив Исмаили.
55. Перотти пробивает по воротам - мяч хладнокровно ловит Пятов.
56. Перотти в защите отлично отработал - выбил мяч в борьбе с Исмаили в потенциально опаснейшей атаке горняков.
58. Степаненко зарабатывает угловой. Защитники выносят мяч после розыгрыша стандарта.
62. Марлос не может ничего сделать в атаке - "Шахтер" вынужден отойти назад.
63. Дженко... Шикарный момент, но мяч разминулся со штангой буквально на несколько сантиметров...
64. Тайсон упускает мяч за боковую линию в спорном эпизоде в центре поля.
65. Замена у "Ромы" - Джерсон вместо Ундера.
67. Бернард не мог пробить как следует из пределов штрафной площади. Мам себе создал шикарный момент.
68. В ответной атаке Джеко не смог пробить точно по воротам в борьбе с защитниками горняков.
71. Предупреждение Степаненко - фол на Перотти, который мог убежать в опасный отрыв.
73. Джерсон имел опаснейший момент - но тот замешкался, а потом пробил в Исмаили, от которого мяч отлетел в сторону от ворот. Повезло горнякам.
74. Замена в "Шахтере" - Патрик вместо Степаненко.
76. Предупреждение Фреду - срыв атаки, грубое нарушение на Строттмане.
78. Ордец получил красную карточку - удаление. Прервал выход соперника один на один с вратарем.
79. Небольшая заварушка на поле - предупреждение Феррейро. Настоящим борцовским приемом выбросил мальчика, который подает мячи за рекламный щит.
80. Коларов пробил штрафной - мяч попал в стенку.
82. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Марлоса.
85. Горняки провели полноценную многоходовую комбинацию, но защитники "Ромы" выбили мяч в аут.
86. Еще одна атака горняков - вратарь "Ромы" выбивает мяч.
87. Патрик совершил отличный дриблинг и заработал штрафной на Де Росси.
88. Патрик бьет - мяч попадает в "стенку". Очень опасный момент был у горняков.
89. Замена у "Ромы" - Эль-Шарави вместо Джеко.
90. Дентиньо "вне игры". 4 минуты добавил арбитр.
90+2. Флоренци выбивает мяч далеко на трибуну.
90+3. Исмаили подает - Манолас выбивает мяч в аут.
90+4. ДЕНТИНЬО.... Опаснейший момент, сантиметров не хавтило для того, чтобы замкнуть передачу с фланга...
Матч окончен. Как и путь горняков в Лиге чемпионов...
Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!