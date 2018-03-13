Онлайн-трансляция "Рома" - "Шахтер" - 1:0, Лига чемпионов, 1/8 финала (трансляция окончена)

В Риме состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с участием "Шахтера".

Сегодня в Риме состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с итальянской "Ромой".

Первый матч этих команд, состоявшийся три недели назад в Харькове, принес украинскому чемпиону минимальное преимущество перед ответной встречей - 2:1.

Однако букмекеры считают именно "Рому" фаворитом поединка в Риме, при этом команде "джалло-росси" достаточно всего лишь победы 1:0, чтобы пробиться в следующий раунд.

Состав донецкого клуба на игру достаточно прогнозируем. "Рома" также готова выставить всех сильнейших за исключением находящихся в лазарете Карсдорпа и Дефреля.

Арбитром встречи станет испанец Альерто Ундино Мальенко.

Матч "Рома" - "Шахтер" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Рома: 1. Алисон, 20. Фасио, 44. Манолас, 11. Коларов, 16. де Росси, 4. Найнгголан, 6. Стротман, 8. Перотти, 17. Юндер, 24. Флоренци, 9. Джеко

Запасные: 28. Скорупски, 5. Жуан Жесус, 25. Бруно Перес, 7. Пеллегрини, 30. Жерсон, 92. Эль-Шаарави, 14. Шик

Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард, 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 55. Кудрик, 5. Хочолава, 34. Петряк, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 9. Дентиньо, 59. Зубков

Итак!

"Шахтеру" сегодня можно даже проиграть в результативном матче с разницей в 1 мяч - 2:3, 3:4 и т.д. Не говоря уже о ничьей или второй победе подряд над "Ромой". С другой стороны, "Рому" устроит победа со счетом 1:0 или - с крупным счетом - с разницей в 2 мяча.

При счете 2:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч начинается!

1. Мяч с центра поля введут игроки "Ромы".

2. И тут же голевая атака хозяев поля. Джеко пробил несильно, мяч попал прямо в руки Пятову.

3. Грубое нарушение правил от Стротмана в центре поля - пострадал Марлос.

4. Феррейра попал вне игры при начале потенциально очень опасной атаки горняков.

5. В следующем моменте уже Найнголлан попал в оффсайд.

6. "Шахтер" получил право на угловой, но слишком перемудрили гости.

7. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как и анонсировалось, присутствует на матче команды-чемпиона Украины.

8. Еще один розыгырш углового от дончан - и вновь неудачно. Пока гости контролируют ситуацию на поле, что не может не радовать.

9. Флоренци в стычке с Бернардом играет не по правилам - штрафной.

10. Штрафной и угловой подачи дончане - римляне отбились. Сначала Флоренци перевел мяч а угловой, затем защитники выбили его.

12. Джеко и Ракицкий схлестнулись в центре поля - судейский свисток молчит. Явно не по правилам играл футболист "Ромы".

14. Перотти не решился ударить с угла штрафной, находясь в хорошей позиции и загубил момент своей команды.

17. Фейр-плей от Ракицкого. Выбил мяч после того, как получил травму игрок "Ромы".

18. Бернард подал угловой - вновь защитники "Ромы" выбили мяч.

20. Стротман выходил на опаснейшую позицию - защитники "Шахтера" вовремя разобрались в ситуации.

21. Фасио прошел вдоль боковой линии и навесил в центр штрафной - вновь горняки надежно сыграли в обороне.

24. Коларов очень опасно простреливал вдоль линии ворот - Пятов выбил мяч.

25. Во второй волне атаки Перотти не смог вовремя сориентироваться в потенциально голевом эпизоде.

27. Феррейра в борьбе с Коларовым не смог прицельно ударить по воротам, но заработал угловой.

28. Де Росси ликвидирует все возможные негативные последствия углового, уверенно забирая мяч в руки.

31. Юндер потенциально очень опасно навешивал в штрафную "Шахтера" - слишком сильно. Мяч пролетел над головами игроков хозяев поля.

33. ФЕРРРЕЙРААААААА.... Пасио выиграл в силовой борьбе - удар днецкого аргентинца мимо ворот. Отличный момент был у Факундо.

34. После опаснейшей атаки "Ромы" мяч удачно отскочил для игроков "Шахтера", но гости не сумели зарабоать даже угловой - мяч от Исмаили ушел за лицевую линию.

37. Перотти пробил с дальней дистанции - мяч проел рядом со штангой ворот Пятова.

38. Наинголлан дважды подавал в центр штрафной - оба раза защитники горняков выбили мяч.

39. Предуреждение получает Флоренци. Грубый фол на Тайсоне,

42. Коларов опасно подавал с угла поля в штрафную площадку "Шахтера" - Пятов уверенно ловит мяч.

43. Еще один опаснейший момент у Феррейры. Фасио и Коларов совместными усилиями нейтрализовали донецкого аргентинца.

44. Марлос подал со штрафного - прямо в руки голкиперу "Ромы" прилетел мяч.

45. Наинголлан упал в штрафной в борьбе со Степаненко - судья разводит руки.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался

46. Игроки "Шахтера" ввели мяч в игру.

47. Перотти в борьбе с Бутко не смог как следует принять мяч в штрафной соперника и ударить по воротам.

49. Бернард прострелили в трафную соперника с фланга - защитники выбивают мяч подальше от ворот.

52. И гол... 1:0.. Джеко пробрасывет мяч мимо Пятова в пустые ворота. Ошибка вратаря дончан - поздно вышел на перехват.

54. Манолас получает предупреждение. Грубая играпротив Исмаили.

55. Перотти пробивает по воротам - мяч хладнокровно ловит Пятов.

56. Перотти в защите отлично отработал - выбил мяч в борьбе с Исмаили в потенциально опаснейшей атаке горняков.

58. Степаненко зарабатывает угловой. Защитники выносят мяч после розыгрыша стандарта.

62. Марлос не может ничего сделать в атаке - "Шахтер" вынужден отойти назад.

63. Дженко... Шикарный момент, но мяч разминулся со штангой буквально на несколько сантиметров...

64. Тайсон упускает мяч за боковую линию в спорном эпизоде в центре поля.

65. Замена у "Ромы" - Джерсон вместо Ундера.

67. Бернард не мог пробить как следует из пределов штрафной площади. Мам себе создал шикарный момент.

68. В ответной атаке Джеко не смог пробить точно по воротам в борьбе с защитниками горняков.

71. Предупреждение Степаненко - фол на Перотти, который мог убежать в опасный отрыв.

73. Джерсон имел опаснейший момент - но тот замешкался, а потом пробил в Исмаили, от которого мяч отлетел в сторону от ворот. Повезло горнякам.

74. Замена в "Шахтере" - Патрик вместо Степаненко.

76. Предупреждение Фреду - срыв атаки, грубое нарушение на Строттмане.

78. Ордец получил красную карточку - удаление. Прервал выход соперника один на один с вратарем.

79. Небольшая заварушка на поле - предупреждение Феррейро. Настоящим борцовским приемом выбросил мальчика, который подает мячи за рекламный щит.

80. Коларов пробил штрафной - мяч попал в стенку.

82. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Марлоса.

85. Горняки провели полноценную многоходовую комбинацию, но защитники "Ромы" выбили мяч в аут.

86. Еще одна атака горняков - вратарь "Ромы" выбивает мяч.

87. Патрик совершил отличный дриблинг и заработал штрафной на Де Росси.

88. Патрик бьет - мяч попадает в "стенку". Очень опасный момент был у горняков.

89. Замена у "Ромы" - Эль-Шарави вместо Джеко.

90. Дентиньо "вне игры". 4 минуты добавил арбитр.

90+2. Флоренци выбивает мяч далеко на трибуну.

90+3. Исмаили подает - Манолас выбивает мяч в аут.

90+4. ДЕНТИНЬО.... Опаснейший момент, сантиметров не хавтило для того, чтобы замкнуть передачу с фланга...

Матч окончен. Как и путь горняков в Лиге чемпионов...

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