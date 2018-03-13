УЕФА назначил арбитра на ответный матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио"

13:37, 13 марта 2018
Футбол
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Хесус Хиль Мансано / Pixathlon/SIPA/EAST NEWS

По информации официального сайта УЕФА, помогать испанцу Мансано будут его соотечественники, арбитры на линии – Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья, дополнительные помощники – Карлос Дель Серро и Рикардо Де Бургос, а четвертый арбитр – Роберто Дель Паломар.

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Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Лацио" состоится в чевтерг, 15 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Интересно, что поединок "Рома" - "Шахтер" в Лиге чемпионов также обслужит испанец - Альберто Ундиано Мальенко.

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Теги: #матч Динамо - Лацио